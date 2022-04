Rencontre avec Jean-Marie Wampers, le dernier champion bruxellois qui a gagné Paris-Roubaix, il y a trente-trois ans.

Dans une longue série qui a rythmé tout le XXe siècle, de Philippe Thys à Eddy Merckx en passant par Jean Aerts, Désiré Keteleer, Emile Daems et bien d’autres, Jean-Marie Wampers est le dernier des grands champions cyclistes que Bruxelles a enfantés. S’il vit à Halle, dans la banlieue bruxelloise depuis de nombreuses années, Wampers reste le ketje qui fut pro de 1981 à 1992 (chez Santini, Gis, Splendor, Hitachi, Panasonic et Collstrop) et surtout qui a gagné Paris-Roubaix en 1989.

Vous venez de fêter votre 63e anniversaire. Que faites vous aujourd’hui ?

"Je vends des maisons depuis vingt-six ans. D’abord, chez BIK, une société de Leeuw-Saint-Pierre qui a été reprise. Depuis six ans, je suis chez Thomas et Piron. Quand vous avez été professionnel pendant douze ans et que vous arrêtez, vous tombez dans un trou, petit ou grand. Sans aide, vous perdez les pédales. J’avais d’abord été directeur sportif chez Collstrop, pendant trois ans. J’adorais ça mais je ne pouvais en vivre, j’ai donc dû trouver un travail. Un ami m’a parlé de cette société. Je leur ai envoyé un fax et une demi-heure après, j’avais un rendez-vous. Ça s’est fait comme ça. J’ai suivi des formations. Pendant quinze ans, le bazar ici en haut (il montre son crâne) n’a plus travaillé. Comme coureur, vous n’avez que la course à penser, on vous bichonne, on fait tout pour vous, vous ne connaissez rien de la vie. Pourtant, on doit faire une deuxième carrière et la plus longue. Comme coureur, on gagne bien sa vie, plus en tout cas que quelqu’un qui va à l’usine. Du jour au lendemain, plus rien n’arrive sur votre compte, mais j’ai sans doute plus gagné dans la construction."

Vous êtes né un peu trop tôt.

(...)