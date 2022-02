Si la maladie ne fait plus tellement peur en tant que telle au sein du peloton, elle demeure omniprésente. Si certains se sont à peine rendu compte qu’ils l’avaient contractée, d’autres en ont souffert. Comme le Luxembourgeois Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB), touché à la mi-décembre. "Je n’avais pas de fièvre, mais tous les autres symptômes", a-t-il expliqué à nos confrères luxembourgeois du Quotidien. "Je me suis senti très faible. J’ai beaucoup dormi et, un jour, j’ai eu du mal à respirer." Résultat : il dut différer sa rentrée qu’il a, enfin, pu effectuer le 10 février au Tour d’Antalya.