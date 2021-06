Si le Tour de France occupe très logiquement l’actualité cycliste actuellement, Sven Vanthourenhout a déjà le regard tourné vers Tokyo. Le coach national présentera en effet sa sélection pour les épreuves sur route des Jeux olympiques à la fédération belge ce lundi, laquelle la transmettra ensuite au COIB qui révélera l’identité des coureurs retenus dans les prochains jours, au sein d’une communication officielle.

Si Evenepoel et van Aert (qui doubleront la course en ligne le samedi 24 juillet et le contre-la-montre du mercredi 28) sont déjà assurés de leur sélection pour le Japon, il semble en aller de même pour Greg Van Avermaet et Tiesj Benoot. Le principal suspense tenait dans l’identité du cinquième sélectionné, un coureur au profil de parfait équipier que Vanthourenhout juge indispensable dans l’équilibre de l’équipe. Le choix du sélectionneur se serait porté sur le jeune Mauri Vansevenant (22 ans).