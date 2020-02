Le Français Jimmy Turgis est contraint de mettre un terme à sa carrière de coureur cycliste à cause d’une maladie cardiaque, a indiqué lundi son équipe B&B Hotels-Vital Concept.

Son frère Tanguy avait déjà dû arrêter sa carrière pour la même raison en octobre 2018. "Il y a plus d’un an, suite à la maladie de Tanguy, j’ai passé des examens poussés afin de savoir si, moi aussi, je souffrais des mêmes symptômes", déclare Jimmy Turgis. "Les marqueurs de la maladie n’étaient pas avérés et j’ai pu courir 2019 en toute confiance, même si ma saison fut marquée par deux fractures de la clavicule. En fin d’année, j’ai fait de nouveaux examens qui ont révélé des extrasystoles puis, voilà dix jours, au CHU de Nantes, mes coéquipiers et moi avons passé des tests d’efforts à haute intensité. Là, il a été décidé de procéder à des examens approfondis. Les résultats sont clairs : je souffre d’une maladie du cœur qui s’aggrave avec l’effort intensif et il m’est impossible de poursuivre le sport de haut-niveau."