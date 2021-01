John Degenkolb a réussi une première saison correcte au sein de Lotto-Soudal en dépit d’une lourde chute survenue lors de la première étape du Tour de France. "C’était une frustration terrible de devoir quitter l’équipe aussi tôt (NdlR : l’Allemand a été éliminé après avoir terminé la première étape hors limite). Mes équipiers ont réussi un grand Tour et j’aurais vraiment voulu en être. Mais j’ai tout fait pour être de retour à l’entraînement le plus vite possible. Puis ma victoire au Tour du Luxembourg, pour ma reprise, a été un énorme coup de boost mental", détaille le vainqueur de Paris-Roubaix 2015.

