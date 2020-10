Le coureur âgé de 35 ans, l'a annoncé ce jeudi midi sur Twitter.

Roelandts, qui évolue depuis 2019 pour Movistar, compte huit victoires à son palmarès, dont un titre de champion de Belgique, en 2008.

"C'était une décision difficile à prendre", a expliqué Roelandts. "Le cyclisme a toujours été une partie importante de ma vie. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Cela fait 24 saisons au total. Cependant, en raison des circonstances et de différentes blessures, je ne suis plus capable d'évoluer au plus haut niveau, ou au niveau que j'aimerais atteindre. Je sais que j'ai toujours ce qu'il faut pour participer aux courses WorldTour, mais s'entraîner et rouler en course avec la douleur - jour après jour - est incroyablement difficile. Physiquement et mentalement."

Roelandts se dit "fier" de ce qu'il a réalisé durant sa carrière, lui qui a aussi terminé troisième du Tour des Flandres (2013) et de Milan-Sanremo (2016), cinquième des Mondiaux en 2011 et septième des Jeux Olympiques 2012.

Roelandts remercie sa famille, ses amis, ses équipiers, les membres de l'encadrement et les organisateurs de course. "Je veux remercier ma femme, Agnes, en particulier pour avoir toujours été à mes côtés, ainsi que mes parents et ma soeur, qui m'ont supporté durant mes 24 ans comme cycliste. Je suis impatient de passer plus de temps avec eux et avec mon fils Arton, ce qui n'était pas toujours possible avant."

Roelandts se dit aussi impatient de commencer un nouveau chapitre professionnel.