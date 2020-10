Geschke, 15 grands tours au compteur, aura pour principale mission "d'épauler Guillaume Martin et contribuer à sa réussite".

"C'est un tournant dans ma carrière, un nouveau chapitre que j'aborde avec beaucoup d'enthousiasme", a déclaré le natif de Berlin. "Cofidis dispose avec Guillaume Martin d'un leader très fort qui a déjà prouvé tout son talent. J'ai envie de l'aider dans les courses les plus difficiles, celles que j'apprécie le plus. J'aime me battre pour un collectif : cela ne se voit pas forcément à la télé mais c'est ce que j'aime le plus."

L'Allemand compte trois victoires chez les professionnels dont une étape du Tour de France 2015. Il s'était imposé en solitaire à Pra-Loup au terme d'une étape montagneuse en ponctuant un long raid solitaire.

Geschke a déjà porté les couleurs de Milram (2008), Skil-Shimano (2009-2011), Argos-Shimano (2012-2013), Giant-Shimano (2014), Giant-Alpecin (2015-2016) et Team Sunweb (2017-2018).

Pour Cédric Vasseur, manager général de la formation française, cette arrivée constitue une réelle valeur ajoutée. "Pour briller sur les routes du Tour de France il faut des forces vives et des coureurs d'expérience pour épauler Guillaume Martin en montagne. C'est exactement ce que va apporter Simon. Il a déjà su contribuer aux succès de Tom Dumoulin et Warren Barguil dans le passé. Simon va s'attacher à faire de même pour Guillaume Martin afin de le guider vers les chemins de la victoire."