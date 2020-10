Il voulait se tester sur des parcours plus accidentés, Arnaud De Lie. Et le test est plus que réussi. Car le leader du DH Challenge Ekoï a remporté le classement final de la Philippe Gilbert après avoir dominé la première étape. Alors qu’il est toujours favori sur les épreuves au profil flandrien, voilà que ses adversaires doivent aussi se méfier de lui sur les profils ardennais. Car il a battu les grimpeurs sur leur terrain, vendredi et samedi.

(...)