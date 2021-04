Le rideau est tombé à l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège sur le premier volet de l’année cycliste. Un début de saison qui a plu à José De Cauwer. L’ancien coureur, directeur sportif et sélectionneur national est depuis quelques années consultant pour la chaîne flamande Sporza. Le Flandrien ne connaît pas la langue de bois et est sans concession dans ses analyses.

Avez-vous apprécié ce début de saison ?

"Oui, d’abord et surtout parce qu’on a eu les courses du printemps au printemps et pas en automne. On y a vu beaucoup de très bons jeunes, qui pratiquent un cyclisme ouvert...