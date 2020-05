L’UCI révèlera ce mardi le nouveau calendrier mondial.

Elle ne le fera que pour les principales épreuves, c’est-à-dire en gros pour les courses WorldTour, lesquelles ne reprendront au mieux que le 1er août. À charge ensuite aux différentes fédérations nationales "d’habiller" le programme avec les épreuves des autres catégories. Si on prend comme point pivot le Tour de France, dont les nouvelles dates (29 août au 20 septembre) sont déjà connues, selon les informations déjà révélées, les Strade Bianche, Milan-Sanremo, la Bretagne Classic, les championnats nationaux, le Tour de Pologne et le Dauphiné devraient avoir lieu avant la Grande Boucle, Tirreno-Adriatico pendant le Tour, et les autres épreuves dans la foulée des Mondiaux (20 au 27 septembre). Avec, curiosité de ce nouveau calendrier, les classiques wallonnes courues avant les flandriennes et vraisemblablement un Giro et une Vuelta qui se chevaucheront en partie.