Dans son histoire longue de plus d’un demi-siècle, le Samyn a tout connu. Le décès de son premier vainqueur, le Nordiste José Samyn, dont la course porte le nom depuis la 3e édition, des annulations pour intempéries ou soucis financiers, mais évidemment aussi plus de cinquante éditions réussies qui connurent un fameux succès populaire ainsi que de participation.

Comme à l’époque où la course, alors basée à Fayt-le-Franc, occupait tout le village. Car en plus de l’épreuve des pros, il y en avait aussi d’autres pour amateurs, juniors et débutants et au total entre 600 et 800 participants.

(...)