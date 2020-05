La première aura lieu à Heist, le 1er août, tandis que celle d’Isières reste incertaine.

Si l’Union cycliste internationale a complété son calendrier jusqu’à la fin de la saison, avec l’espoir d’avoir l’accord des autorités de tous les pays concernés, la fédération nationale a ajouté les dates des prochaines kermesses pros, soit ces épreuves d’un jour qui peuvent se courir en individuel.

Un calendrier dans lequel ne figure pas, pour l’instant, le Grand Prix José Dubois, l’épreuve d’Isières. "Nous hésitons encore par rapport à son organisation cette année" , commente Jean-François Bourlart, le manager de l’équipe Circus-Wanty Gobert, qui fait également partie du comité d’organisation de la seule kermesse pro wallonne. "Peut-être ferons-nous une édition plus légère, pour que les coureurs puissent avoir une course en plus dans les jambes. Cela reste à déterminer, en fonction de l’évolution du coronavirus."