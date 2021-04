Ce n’est pas le nom le plus prestigieux des prétendants à la victoire sur la Doyenne. Mais Michaël Woods est un sérieux outsider pour Liège-Bastogne-Liège. Le Canadien y est quasiment chaque année dans le Top 10. En cinq participations, il a terminé quatre fois parmi les dix meilleurs du monument wallon. Contraint d’abandonner en 2016, il s’est classé neuvième à Liège en 2017, septième l’an passé, cinquième un an plus tôt et deuxième en 2018, quand il avait échoué à trente-sept secondes de Bob Jungels, qui s’était imposé en solitaire. (...)