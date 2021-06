La quiétude et le charme bucolique de l’hôtel du Bout du Monde (l’appellation est authentique) où logeait lundi soir la formation Lotto-Soudal en marge du Critérium du Dauphiné n’ont pas suffi à totalement apaiser John Lelangue. Si le débit de parole du manager général de la formation belge traduisait un profond agacement, ce n’est évidemment pas parce que Brent Van Moer avait dû se résigner à voir son maillot jaune de leader s’envoler sur les épaules de l’Autrichien Lukas Pöstlberger quelques heures plus tôt après être tombé, les armes à la main, sur le profil très accidenté (plus de 3 000 mètres de dénivelé positif) d’une deuxième étape extrêmement rythmée.



