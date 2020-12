Dans le sport en général et le cyclisme en particulier, le plus dur est de confirmer. Et Marc Hirschi, révélation de l’année, connaît parfaitement cet adage. "Cela me fait quelque chose d’être ainsi considéré. Mais cela me procure aussi un peu de pression. Je sais que les autres coureurs vont désormais être susceptibles de me surveiller. Il me sera déjà difficile d’obtenir uniquement les mêmes résultats", concède le champion du monde espoirs 2018.

(...)