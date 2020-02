Le Français semble avoir retrouvé son niveau chez Arkéa-Samsi avec déjà deux succès.

Il est l’une des recrues phares de l'intersaison dans la formation Arkéa-Samsic aux côtés de Nairo Quintana. Après deux ans de galère chez Cofidis, Nacer Bouhanni semble retrouver un environnement positif qui pourrait lui permettre de retrouver une confiance perdue dans l’équipe de Cédric Vasseur.

La relation entre le sprinteur et son manager était devenue invivable ces derniers mois, ce qui a nuit aux performances du bad boy du cyclisme français. Arrivé chez les Nordistes en 2015, auréolé de cinq victoires d’étapes en grand tour conquises l’année précédente, Bouhanni a reçu un contrat en or, estimé à l’époque à un million et demi d’euros par saison.

(...)