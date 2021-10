Félicitations à Tadej Pogacar pour sa victoire en Lombardie mais aussi à Primoz Roglic pour leur saison exceptionnelle à tous les deux."

C’est en ces mots que le président de la Slovénie, Borut Pahor, a réagi à la nouvelle démonstration de ses compatriotes en Italie. Il y a quelques mois, celui qui est également un grand fan de cyclisme avait tweeté : "Ce n’est plus le Tour de France, c’est le championnat de Slovénie", après leur doublé sur la 14e étape de la Grande Boucle en 2020. En un an et demi, ce petit pays bordé par l’Adriatique s’est en effet fait une place parmi les plus grandes nations du cyclisme.