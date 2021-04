G. Co.

C'est le 8 mai prochain, à l'occasion du contre-la-montre dans les rues de Turin, que Remco Evenepoel reprendra la compétition après sa lourde chute sur le Tour de Lombardie. Une première course en 2021 et un premier grand tour que le coureur de 21 ans a préparé dans la Sierra Nevada, lors d'un stage qui s'est achevé ce lundi.

"Je suis en train de faire mon dernier entraînement dans la Sierra Nevada. Cela a été trois semaines fantastiques avec Fausto Masnada et João Almeida. C'est vraiment un sentiment incroyable de découvrir ce nouvel endroit à vélo. Le temps a été bon, nous avons seulement eu un ou deux jours de pluie, donc nous avons été particulièrement chanceux", a expliqué le Brabançon dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avant de détailler son programme de sa dernière journée de stage : "Aujourd'hui, j'ai effectué une sortie de trois heures, seul parce que mes deux équipiers devaient faire un test covid avant de pouvoir courir à nouveau. João fera Liège-Bastogne-Liège et Fausto sera au départ du Tour de Romandie."

Au contraire de ses deux coéquipiers, Evenepoel ne disputera aucune course avant le départ du Giro et continuera de s'entraîner en Belgique : "Personnellement, j'ai encore un peu de travail à accomplir avant d'être fin prêt pour le départ du Giro. Mais au final, je suis simplement content de pouvoir rouler à vélo donc c'est le plus important", positive le coureur du Wolfpack.