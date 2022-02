Après sa prise de pouvoir, la veille, Maxim Van Gils n’a pas laissé échapper la victoire dans la deuxième édition du Saudi Tour, samedi. Le jeune coureur de Lotto-Soudal, 22 ans, a défendu son maillot vert de leader dans l’ultime étape qui s’est terminée au sprint. Une étape remportée par Dylan Groenewegen auquel Caleb Ewan, victime d’une crevaison à deux kilomètres du but, n’a pu donner la réplique. Pour le Néerlandais, passé cet hiver de Jumbo-Visma à BikeExchange, c’est le deuxième succès déjà.

Pour l’équipe Lotto-Soudal, le Saudi Tour a cependant été une réussite avec deux étapes gagnées, le classement final et celui du meilleur jeune pour Maxim Van Gils.

"Hier (vendredi), j’ai remporté ma première course professionnelle et aujourd’hui, j’empoche ma première victoire au classement général ; c’est un sentiment très spécial", a rapporté le vainqueur, passé professionnel l’an dernier. "Cette semaine fut une très belle expérience. Je voudrais d’ailleurs remercier toute l’équipe pour son travail ; cette victoire n’aurait pas été possible sans mes équipiers. Cette dernière étape n’a pas été simple ; ça a roulé vite aujourd’hui. Thomas De Gendt a notamment fait un travail incroyable pour garder l’échappée sous contrôle. Place maintenant à un peu de repos avant de préparer les prochaines courses."