SD Worx devient le nouveau sponsor principal de l'équipe Boels-Dolmans, au sein de laquelle on retrouve Jolien D'hoore. C'est ce que le prestataire de services de ressources humaines et la formation du WorldTour féminin ont annoncé mercredi.

SD Worx rejoint l'équipe dès la saison 2020 en tant que co-sponsor. A partir de 2021, l'équipe s'appellera SD Worx.

Les sponsors actuels, Boels Rental et Dolmans Landscaping Group, avaient déjà annoncé en septembre 2019, lors des championnats du monde dans le Yorkshire, que leur parrainage prendrait fin après 2020 car ils ont amplement atteint leurs objectifs au cours des dernières années. La formation est en tête du classement de l'Union Cycliste Internationale depuis cinq ans, et entre 2015 et 2018, a remporté le titre mondial sur route quatre années de suite avec quatre cyclistes différentes (Elizabeth Armitstead, Amalie Dideriksen, Chantal Blaak et Anna van der Breggen).

SD Worx assure ainsi l'avenir de cette formation. "Cette collaboration est le fruit d'une mûre réflexion", a expliqué Kobe Verdonck, CEO de SD Worx. "Le cyclisme féminin fait l'objet d'une attention croissante. En outre, le cyclisme est un sport très accessible, écologique, proche des gens et apprécié dans le monde entier par un public très large. L'équipe est composée de sportives de haut niveau issues de différentes nationalités. Le niveau est très élevé: quelques-unes d'entre elles défendront leur titre olympique à Tokyo cette année."

"D'ores et déjà savoir que notre avenir est garanti jusqu'en 2024 est un grand avantage", se réjouit le directeur sportif Danny Stam. "Nous pouvons désormais commencer à construire l'équipe du futur et à entreprendre les démarches nécessaires."