La société de services de paie et de ressources humaines l'a annoncé mardi dans un communiqué. SD Worx a collectionné 15 podiums, dont cinq victoires, durant le printemps, avec en point d'orgue les succès aux Strade Bianche et au Tour des Flandres de Lotte Kopecky et à la Flèche brabançonne de la Néerlandaise Demi Vollering. Ce qui vaut à la formation néerlandaise d'occuper la place de N.1 mondiale au classement UCI par équipes. Une position déjà occupée au terme de la saison 2021.

"Avoir cette certitude pour les 4,5 prochaines années est exceptionnel dans le monde du cyclisme", s'est réjoui Erwin Janssen, le directeur de l'équipe. "En tant qu'équipe cycliste, il est très important de pouvoir envisager l'avenir avec sérénité et continuité. Il s'agit d'un projet à long terme. Si vous voulez construire et donner aux meilleurs talents la chance de se développer, vous avez besoin d'un horizon de quatre ans."

SD Worx est le sponsor principal de l'équipe depuis 2021. Sous le nom de Boels Dolmans, la formation néerlandaise avait également terminé l'année au sommet du classement par équipes entre 2016 et 2019. "Notre objectif est de rester la meilleure équipe au monde pendant les quatre prochaines années également", a souligné Janssen.

"Ces dernières années, nous avons constaté que l'engouement autour du cyclisme féminin était en pleine expansion, tant de la part des médias que des fans", a indiqué Kobe Verdonck, directeur général de la société. "Il y a plus de courses et le montant des gains s'est aligné sur celui des courses masculines. En prolongeant ce contrat jusqu'en 2026, nous nous engageons à poursuivre la professionnalisation du cyclisme féminin."