Wout is back ! Près de quarante jours après avoir refermé sa campagne olympique par une sixième place dans le chrono (28 juillet) suite à l’obtention de la médaille d’argent sur la course en ligne, Wout Van Aert retrouvera la compétition à partir de ce dimanche, à l’occasion du Tour de Grande-Bretagne. Une course de huit jours reliant les Cornouailles (Penzance) à l’Écosse (Aberdeen) qui est parvenue à attirer quelques noms ronflants (Cavendish, Alaphilippe, Woods, Kwiatkowski) et constituera la seule et unique épreuve que l’Anversois disputera d’ici à l’un des rendez-vous majeurs de sa saison : les championnats du monde disputés dans notre pays.