Si on dit parfois que la vie peut prendre des tournures inattendues, la mienne a suivi la trajectoire d’une épingle à cheveux…" Lorsque Sven Vanthourenhout (40 ans) prend un peu de recul sur l’évolution d’une carrière qui l’emmenait il y a encore près de six ans d’un dévers herbeux à une traversée sablonneuse de manche de cyclo-cross, il pourrait être envahi d’une sensation de vertige. Intronisé sélectionneur national route en novembre dernier après avoir porté Wout van Aert vers deux titres mondiaux dans la gadoue (il demeure coach fédéral pour le cyclo-cross), le Flandrien tentera d’en faire de même ce dimanche dans les rues de Louvain, lors d’un rendez-vous historique de notre cyclisme. Une sacrée pression dont ce diplomate à sang-froid ne s’embarrasse pas vraiment. Pour mieux tenter de cerner le coach de nos tuniques bleues, nous avons tenté d’en brosser le portrait au travers de six témoins.

L’avis de son ancien patron > Gérard Bulens

"Il est naturellement doué et respectueux dans les relations humaines"