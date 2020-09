Il y a plusieurs mois, une folle rumeur a circulé dans les médias. Et si Tom Boonen revenait dans le peloton ? L'Anversois n'avait pas réagi à l'époque : "À l'époque, je n'avais pas encore pris ma décision", a expliqué le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix lors de l'émission de la VRT, Vive le Vélo, "Mais on me demandait souvent : 'si tu vas t'entraîner, pourquoi n'effectues-tu pas un come-back ?'. En entendant cela, je me suis dit pourquoi pas et j'ai imaginé un plan concret."

Malgré son âge (Boonen fêtera ses 40 ans le 15 octobre prochain), le Belge a retrouvé la motivation : "J'ai retrouvé la flamme et je me demandais à quel point ce serait difficile ou pas de revenir au haut niveau. Je me disais que je voulais peut-être le faire."

Mais la crise du coronavirus a détruit ces rêves et ces plans de retour : "Quand à la mi-mars, la crise du coronavirus a éclaté, tout le souffle est retombé."

Depuis lors, l'ancien champion du monde a définitivement abandonné ses plans de come-back, affirmant qu'il ne roule plus beaucoup à vélo. On ne saura donc jamais si Boonen serait revenu dans le peloton pour tenter de devenir l'unique recordman de victoires sur Paris-Roubaix : "Je ne sais pas si j'aurais disputé Paris-Roubaix sans la crise mais cela aurait pu arriver. Je ne vais pas non plus dire que j'allais revenir et que j'allais remporter Paris-Roubaix."