"Le cyclisme a été une grande partie de ma vie, mais cela n'a jamais été toute ma vie", a déclaré le natif de Groningue au journal Dagblad van het Noorden. "Chaque jour loin de la maison était un jour de trop. Tout ce que je veux, c'est simplement être avec mes enfants", ajoute Tom-Jelte Slagter, qui va devenir représentant pour le fabricant agricle John Deere.

Passé pro chez Rabobank en 2011, Tom-Jelte Slagter a ensuite porté les maillots des équipes Belkin (2013-, Garmin-Sharp (2014), Cannondale (2015-2017), Dimension Data (2017-2019) et B&B Hotels - Vital Concept, qu'il a rejointe cette année.

Tom-Jelte Slagter compte huit victoires à son palmarès, dont dont deux étapes de Paris-Nice en 2014 ainsi qu'une étape et le classement final du Tour Down Under 2013. Il compte aussi, notamment, plusieurs places d'honneur sur les ardennaises, avec une 5e place et une 9e place sur la Flèche Wallonne en 2014 et 2015, et une 6e place sur Liège-Bastogne-Liège en 2014.