Van Avermaet sera accompagné des Italiens Matteo Trentin et Alessandro De Marchi, le Tchèque Jan Hirt, les Allemands Simon Geschke et Jonas Koch, le Russe Ilnur Zakarin et le Suisse Michael Schär. Le champion olympique tentera d'aller chercher des victoires d'étape avec Matteo Trentin. Ilnur Zakarain, de son côté, aura un coup à jouer pour le classement général.

Souffrant d'une infection virale le mois dernier, Serge Pauwels ne fait pas partie de la sélection tout comme Nathan Van Hooydonck, Gijs Van Hoecke et Guillaume Van Keirsbulck.

Sélection CCC: Greg Van Avermaet (BEL), Matteo Trentin (Ita), Alessandro De Marchi (Ita), Jan Hirt (Tch), Simon Geschke (All), Jonas Koch (All), Ilnur Zakarin (Rus), Michael Schär (Sui)