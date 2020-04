Le report du Tour de France en septembre a de nombreuses conséquences.

Les coureurs ont poussé un grand "Ouf !" de soulagement avec l’annonce des nouvelles dates du Tour de France. Il y a désormais un vrai espoir que la plus grande course du monde soit maintenue et leur souhait a été entendu : ils auront le temps pour se préparer avant la Grande Boucle et ils devraient avoir l’occasion de disputer quelques épreuves de préparation avant. Si le déconfinement peut bien évidemment avoir lieu ! Ce report officiel des dates du Tour de France, qui n’aura plus lieu du 27 juin au 19 juillet, mais bien du samedi 29 août au dimanche 20 septembre, amène un profond remaniement du reste du calendrier.

