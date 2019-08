Fred Wright a remporté dimanche la 4e étape du 56e Tour de l'Avenir cycliste, réservé aux coureurs de moins de 23 ans.

Après 158,2 kilomètres de course entre Mauriac et Espalion, le Britannique a devancé le Suisse Joël Suter et le Norvégien Soren Warenskjold au terme d'une échappée regroupant une petite dizaine de coureurs. Le Français Simon Gugliemi, 4e du jour, est le nouveau leader aux dépens du Norvégien Tobias Foss, en jaune depuis la veille.

La Belgique est représentée par Jens Reynders, 21e et premier Belge dimanche, Sylvain Moniquet, Mauri Vansevenant, Stan Van Tricht, Ilan Van Wilder et Viktor Verschaeve.

Lundi, la cinquième étape proposera 158,9 kilomètres entre Espalion et Saint-Julien-Chapteuil.

L'épreuve, remportée en 2018 par le Slovène Tadej Pogacar, s'achève le dimanche 25 août au Corbier. Disputé sous bannières nationales ou régionales amateurs, le Tour de l'Avenir sert de tremplin vers le monde professionnel.