Pour la première fois depuis 2015, Philippe Gilbert, le meilleur coureur wallon en activité, est présent sur le Tour de Wallonie. Une opportunité qu’il ne pouvait pas manquer suite à la refonte du calendrier après l’interruption de la saison pour cause de crise du coronavirus. "Il y a peu de courses en Wallonie, donc pour cette raison cela me fait plaisir d’être au départ aussi", a expliqué le Liégeois, qui roulera pratiquement à domicile sur la troisième étape entre Plombières et Visé.

