Le dernier vainqueur belge du Tour des Flandres ne sera pas au départ à Anvers dimanche. C’était à prévoir, après un très modeste Milan-Sanremo et deux abandons au G.P. E3 et à Gand-Wevelgem, Philippe Gilbert a déclaré forfait pour le Ronde. Le coureur de Lotto-Soudal va prendre du repos, recharger ses batteries, physiques et mentales, dans l’espoir de revenir plus fort. Peut-être même lors des classiques wallonnes. (...)