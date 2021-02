Tour du Var et des Alpes-Maritimes: Greg Van Avermaet devancé au sprint par Bauke Mollema, qui remporte la première étape

Cyclisme

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a remporté la première étape du Tour du Var et des Alpes-Maritimes cycliste (2.1) vendredi entre Biot et Gourdon (186,8 km). Le Néerlandais a devancé Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) au sprint.