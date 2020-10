Après quatre saisons sous le maillot rouge et blanc, celui qui est actuellement engagé sur sa deuxième Vuelta devrait revêtir une tenue aux tons plus flashy puisqu’il semble en route pour la formation pro continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles. Si le contrat entre les deux parties n’a pas encore été signé, un accord semble proche. “C’est un coureur que nous connaissons bien puisqu’il a évolué durant trois saisons dans notre structure espoirs (NdlR : Coloc Code), précise Christophe Brandt, le manager de l’équipe wallonne. Rémy pourrait s’y adosser à certains repères et travailler avec des gens qu’il connaît déjà. Il est encore jeune (25 ans) et dispose d’un potentiel que nous aimerions mettre en lumière sur un programme de courses lui offrant davantage d’opportunités personnelles.”