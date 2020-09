"Je suis très heureux d'être au départ de cette très belle course", a expliqué Lampaert lundi dans un communiqué de son équipe. "C'est un pays magnifique et notre partenaire Janom est un sponsor de la course. Ils prennent toujours bien soin de nous. Donc oui, je suis impatient de défendre mon titre, même si ce sera difficile car ce sera ma première course après ma blessure et je ne suis pas encore sûr de mon état de santé. Je suis curieux de voir comment ça va se passer, je suis très excité de retrouver le Wolfpack."

La sélection est complétée par Pieter Serry, le néopro Mauri Vansevenant, le Néo-Zélandais Shane Archbold, l'Américain Ian Garrison, le sprinteur colombien Alvaro Hodeg et le néopro allemand Jannik Steimle.

Le 64e Tour de Slovaquie commence mercredi et dure quatre jours.