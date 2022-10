Cyclo-cross: Laurens Sweeck s'impose à Maasmechelen, fin de série pour Eli Iserbyt en Coupe du monde

Laurens Sweeck a mis fin à l'hégémonie d'Eli Iserbyt en Coupe du monde de cyclocross en remportant la 4e manche dimanche à Maasmechelen. Sweeck s'est imposé en solitaire avec 13 secondes d'avance sur le Néerlandais Lars van der Haar, champion d'Europe en titre. Vainqueur des manches de Waterloo, Fayetteville, aux Etats-Unis, et Tabor en République Tchèque, Iserbyt a lui dû se contenter de la 3e place à 20 secondes. Michael Vanthourenhout, 4e à 24 secondes, et Niels Vandeputte, 5e à 27 secondes, complètent le top 5.

Au classement de la Coupe du monde, Iserbyt reste en tête avec 145 points, 23 de plus que Sweeck, 2e avec 142 points. Vanthourenhout occupe la 3e place avec 94 points.

Chez les dames, Fem Van Empel a enchaîné avec une quatrième victoire de suite en Coupe du monde. La Néerlandaise s'est imposée avec 3 secondes d'avance sur sa compatriote Puck Pieterse. Une autre Néerlandaise, Shirin van Aanroij, a complété le podium à 6 secondes. Laura Verdonschot termine 18e et meilleure Belge à 3:24.

Au classement général, Van Empel assure sa première place avec 160 points, 72 de plus que sa compatriote Denise Betsema (88). Ceylin del Carmen Alvarado est 3e avec 87 points.

La cinquième des quatorze manches de la Coupe du monde se tiendra le 13 novembre aux Pays-Bas, aux Beekse Bergen, rendez-vous qui fait son apparition au calendrier. La saison se terminera le 29 janvier à Besançon, en France.

Fin de série pour Eli Iserbyt: "Ce parcours est indigne d'une Coupe du monde"

Eli Iserbyt a été battu pour la première fois de la saison en Coupe du monde de cyclocross après sa 3e place lors de la 4e manche remportée par Laurens Sweeck dimanche à Maasmechelen. Tenant du titre en Coupe du monde, Iserbyt a été victime d'une chute qui l'a empêché de se mêler à la victoire. "Il y avait plein de pierres à l'endroit où je suis tombé. Ma roue avant a glissé et je ne pouvais plus la corriger. J'ai ensuite dû me battre pour accrocher quelque chose. Je ne pouvais pas faire mieux qu'une troisième place après ma chute. Mes deux genoux étaient ouverts. C'est un parcours indigne d'une Coupe du monde", a fustigé Iserbyt.

Le Néerlandais Lars van der Haar, deuxième dimanche, a également été critique envers le parcours. "Vous pouvez proposer ce parcours pour l'Exact Cross mais pas pour une Coupe du monde", a déclaré le champion d'Europe. "Courez pieds nus sur de l'herbe, puis faites-le sur des pierres dures. Vous sentirez tout de suite la différence. Vous ne pouvez pas rouler là-dessus. Prendre un virage est très difficile, l'adhérence est presque inexistante. Je pense que je ne reviendrai pas à Maasmechelen l'année prochaine. Je ne dis pas cela parce que je n'ai pas gagné. Presque tout le monde a eu une crevaison."

Laurens Sweeck débloque son compteur: "J'ai un peu paniqué dans le dernier tour"

Laurens Sweeck a empoché sa première victoire de la saison dans les labourés en remportant la 4e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Maasmechelen. "Cela fait beaucoup de bien", a réagi Sweeck. "J'ai pris un bon départ et j'ai pu me placer en tête. Il y a eu beaucoup d'attaques mais l'objectif était de ne pas faire d'erreurs. Eli Iserbyt est parti à la faute et est tombé. C'est surtout parce que nous roulions tous à la limite. J'étais aussi parfois à la limite dans certains virages. J'ai aussi connu un peu de malchance. Dans le dernier tour, j'ai un peu paniqué mais j'ai pu changer de vélo rapidement."

Après trois deuxièmes places en Coupe du monde et une deuxième place samedi à Ruddervoorde en Superprestige, Laurens Sweeck a cette fois pu monter sur la plus haute marche du podium. "C'est ma première victoire de la saison et la chance était de mon côté cette fois. J'efface un peu le goût amer de Ruddervoorde où je ne pouvais pas me contenter de ma deuxième place. J'ai exprimé quelques critiques à l'égard d'Eli Iserbyt après cela, mais tout cela a donné un peu de vie au cross. Je suis heureux de ma première victoire en Coupe du monde."