Quel triplé des espoirs belges à l’Euro de cyclo-cross!

Emiel Verstrynge s’impose devant Thibau Nys et Witse Meeussen.

Le parcours de la Citadelle de Namur a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Sur le tracé athlétique dessiné par Erwin Vervecken, les espoirs ont livré une lutte intense. La lutte annoncée entre les Belges et les Néerlandais a tourné à l’avantage de nos compatriotes. Ils ont raflé les trois premières places, les trois médailles du podium. Avec Emiel Verstrynge qui s’est imposé devant Thibau Nys et Witse Meeussen. Ce trio a su renverser la vapeur dans l’ultime boucle du parcours de la Citadelle.

Pim Ronhaar avait longtemps mené l’épreuve avant de coincer dans le final. Volontaire et jamais découragé, Emiel Verstringe a toujours continué à se battre pour garder le leader en point de mire. Il est parvenu à reprendre Ronhaar avant de résister au retour de Thibau Nys.

Troisième d’un Mondial chez les juniors et deuxième l’an passé du Championnat du Monde chez les espoirs, Emiel Verstrynge, 20 ans, succède au Néerlandais Ryan Kamp, vainqueur des deux dernières éditions du Championnat d’Europe des moins de 23 ans. La Belgique avait décroché une médaille plus tôt dans la journée avec Xaydee Van Sinaey, troisième chez les dames juniores, devancée par Valentina Corvi et la Néerlandaise Lauren Molengraaf, qui s’impose.