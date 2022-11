Van Aert : "Mon seul objectif de cet hiver, c’est de devenir champion du monde !"

La couleur de l’horizon est souvent fonction de la hauteur des ambitions. Un peu plus de deux mois après avoir refermé sa saison sur route au soir du sacre mondial de Remco Evenpoel à Wollongong (25 septembre), Wout van Aert ouvrira sa campagne hivernale le 4 décembre lors de la manche de Coup du Monde d’Anvers avec un autre arc-en-ciel dans le viseur : le maillot irisé de champion du monde de cyclo-cross.

Déjà titré à trois reprises, l’Anversois fait du rendez-vous de Hoogerheide la priorité absolue de son programme dans les labourés afin de retrouver une couronne qui lui échappe depuis 2018. Si le coureur de chez Jumbo-Visma avait volontairement choisi de faire l’impasse sur la précédente édition d’un Mondial disputé aux Etats-Unis (à Fayetteville) en 2021, il a cette fois cerclé l’épreuve en rouge dans son agenda.

"Ce championnat du monde constituera le seul grand objectif de mon hiver, a commenté van Aert à Het Laatste Nieuws en marge de l’inauguration de la nouvelle agence immobilière d’un groupe dans lequel il a décidé d’investir. J’ai toujours aimé affirmer clairement mes ambitions et je ne me cache pas donc pas. Ce Mondial se disputera, certes, aux Pays-Bas mais pas très loin de chez moi et sur un circuit sur lequel j’étais devenu champion du monde chez les espoirs."

Le dernier titre mondial de van Aert en cyclo-cross remonte à 2018. ©Belga

Un rendez-vous qui se déroulera sur les terres de la famille de van der Poel. "À domicile, Mathieu sera certainement très motivé mais ni lui ni moi n’avons encore repris la compétition et il nous faudra donc voir quel sera notre niveau à ce moment-là. Ces deux dernières semaines, j’ai suivi tous les cross devant ma télévision. Je sais qu’on dit que le niveau de Sweeck, Iserbyt et Vanthourenhout est élevé mais c’est déjà le commentaire que j’entendais l’année dernière avant ma reprise. J’avais, du coup, été surpris de m’imposer d’entrée à Boom…"

Malade lors de sa reprise de l’entraînement

S’il avait initialement programmé de renouer avec la compétition à Courtrai le 26 novembre, c’est un petit retard dû à une maladie (rhume) qui a poussé le dernier maillot vert du Tour de France à repousser sa reprise dans la gadoue. "Après mes vacances en Australie et à Dubaï, je suis tombé malade au moment de reprendre le chemin de l’entraînement, poursuit van Aert. Rien de très grave, mais ce n’était pas idéal non plus. Avec ma coupure, je suis resté près de quatre semaines sans monter sur mon vélo et j’ai senti lors des premières sorties que j’avais perdu beaucoup en condition, ce qui est tout à fait normal. Il fallait donc être raisonnable sur mon programme."

Après les cross d’Anvers (4/12) et Dublin (11/12), van Aert participera à un stage routier avec ses partenaires de chez Jumbo-Visma avant de retrouver les labourés pour une période très intense de cinq cross en huit jours (entre le 23 et le 30/12). "Je sais gérer ce genre de calendrier et ai besoin de retrouver du rythme. Je veux me préparer au mieux pour la suite pendant la période de Noël." Avec, déjà, l’arc-en-ciel en tête.