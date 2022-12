Cyclo-cross : Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock se retrouvent dans le sable de Mol

Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock en sont les trois principales affiches avec Laurens Sweeck. L’Anversois, spécialiste du sable, est en pleine forme. Il a dominé le début de saison, maintenant qu’Eli Iserbyt est confronté à des problèmes dorsaux. Le petit Flandrien, mais aussi son équipier et champion d’Europe Michael Vanthourenhout ainsi que Lars van der Haar sont absents. Cet hiver, c’est le deuxième choc des trois derniers champions du monde. À Anvers, pour la reprise de van Aert, ils avaient déjà été opposés et le Néerlandais avait pris la mesure du Belge, tandis que le porteur du maillot arc-en-ciel avait dû se contenter de la 8e place. C’est précisément ce même résultat, inhabituel pour lui, qu’a obtenu MVDP samedi dernier dans la neige verglacée de Val di Sole où le quadruple champion du monde n’a pas pris le moindre risque.

Retenu par le stage de son équipe en Espagne, van Aert était absent. Le cross de Mol, qu’il a enlevé l’an dernier (et deux autres fois précédemment), ne sera que son troisième cet hiver. Il compte déjà un succès et entend bien ne plus se laisser dominer régulièrement par van der Poel. Dans le domaine provincial limbourgeois du Zilvermeer, les passages techniques dans les sous-bois de la pinède campinoise, où il convient d’éviter les racines pour ne pas crever, et surtout ceux dans le sable qui bordent la plage artificielle, conviennent à van Aert mais aussi à van der Poel. D’autant que les pluies récentes ont alourdi le parcours.