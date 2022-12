L’épreuve, disputée sur et autour du circuit automobile de Terlaemen, a fait longtemps partie du programme de la Coupe du Monde, elle est désormais reprise au Superprestige dont elle est la cinquième des huit manches. Le tracé campinois est très différent de celui de Gavere. Il est beaucoup moins vallonné, nettement moins boueux, plus rapide et plus technique avec départ et arrivée sur l’asphalte du circuit de F1.

Comme à Gavere, on devrait vivre un nouveau duel entre les “frères ennemis” des labourés. C’est à Zolder que Wout van Aert a enlevé le premier de ses trois titres mondiaux chez les pros, en 2016. Il y a gagné à deux autres reprises dont l’an dernier avec plus d’une minute d’avance sur Pidcock et Iserbyt, tandis que Mathieu van der Poel y a gagné cinq fois. Ils seront les deux principaux favoris.

Si Laurens Sweeck a perdu trois des 24 points d’avantage qu’il possédait en Coupe du Monde sur Michael Vanthourenhout, l’Anversois est plus menacé encore au classement du Superprestige. Lars van der Haar, qui a gagné deux fois à Zolder (il est vrai en 2013 et 2014), est à égalité de points (55 chacun) avec lui alors qu’Eli Iserbyt les suit à trois unités et Michael Vanthourenhout à six…