Superprestige de cyclocross à Diegem: Wout Van Aert s'impose au sprint contre Pidcock

La course masculine a été animée par de nombreux mouvements entre les trois principaux protagonistes : Wout van Aert, Tom Pidcock et Mathieu van der Poel. Un temps en tête, le Néerlandais, vainqueur des six dernières éditions de ce traditionnel cross nocturne (2013-2019), a vu le Belge et le Britannique revenir puis le distancer dans le 8e et avant-dernier tour.