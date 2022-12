Peu avant la course, le champion de Belgique était au micro de nos confrères de Pickx Sports. Le consultant de la chaîne francophone pour l’épreuve de la périphérie bruxelloise n’était autre que le jeune Arnaud De Lie. Van Aert en a profité pour lui adresser un message.

Wout van Aert remporte un combat des géants à Diegem : “Ce n’est pas bon pour la santé”

”J’espère qu’un jour, il viendra se joindre à nous [dans les labourés]”, a commencé tout sourire le maillot vert du dernier Tour de France, qui ne tarit pas d’éloges pour son cadet, “Il est très fort et costaud et je crois qu’il est capable de rouler dans la boue et le froid. Donc pourquoi pas le voir un jour avec nous.”

Visiblement touché par le message de Van Aert, Arnaud De Lie a accepté à demi-mot l’invitation… pour l’année prochaine. Reste à savoir si on verra effectivement le Wallon dans les labourés la saison prochaine.