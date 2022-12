Wout van Aert invite Arnaud De Lie sur les cyclo-cross : “J’espère qu’il viendra un jour se joindre à nous” (VIDEO)

Cette fois, Mathieu van der Poel semblait pourtant un rien plus fort que le champion de Belgique. Mais le Néerlandais a commis une petite faute dans la dernière partie technique du circuit, laissant le Flandrien boucher les trois secondes de retard qu'il avait juste avant la dernière ligne droite. Et pendant que les deux hommes s'observaient, Tom Pidcock rentrait lui aussi.

Cette fois, Mathieu van der Poel ne connaissait aucun problème dans le sprint (il avait déchaussé à Heusden-Zolder) mais il ne pouvait rien faire face à la puissance de notre compatriote, qui s'imposait devant son public.

Pidcock, épuisé après avoir mené plusieurs courses poursuites pendant une heure, se contente de la troisième place derrière VDP.

¡Hemos visto otro final de infarto!



Vaya última vuelta. Se va Van der Poel, choca contra las vallas y llega Van Aert… se miran y llega Pidcock.



Sprint a tres y… ¡Victoria de Wout van Aert en Loenhout! Animalada, tras animalada. #ExactCross



🎥 Eurosport pic.twitter.com/AbpdjdSokD — Sergio Yustos Fernández (@sergioyustos_) December 30, 2022

Shirin Van Anrooij intouchable

Un peu plus tôt, la Néerlandaise Shirin Van Anrooij avait facilement dominé la course dames en l'absence de Puck Pieterse et Fem Van Empel. Elle a devancé Marie Schreiber et Manon Bakker de plus d'une minute sur la ligne d'arrivée.