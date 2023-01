Mais sur son terrain de prédilection, à savoir le sable et les dunes de Coxyde, le champion de Belgique a cette fois offert une véritable démonstration, lâchant Mathieu van der Poel avant la mi-course pour s'imposer avec plus d'une minute et demi d'avance sur le Néerlandais. Laurens Sweeck, lui aussi friand de sable, complète le podium à plus de deux minutes.

Ce cross à Coxyde faisait partie du trophée X2O (alors qu'il était encore une manche de Coupe du monde la saison dernière). Eli Iserbyt et Lars Van der Haar, les deux leaders de ce classement, se sont neutralisés et prennent les quatrième et cinquième places dans cet ordre.

Shirin van Anrooij crée la surprise chez les femmes

Du côté de la course dames, Shirin Van Anrooij a déjoué les pronostics en battant Fem van Empel, pourtant la grande favorite après sa démonstration à Baal le 1er janvier. Mais la leader du classement de la Coupe du monde semblait souffrir du genou, après un coup reçu durant la reconnaissance du parcours, ce qui explique peut-être son revers du jour. D'autant plus qu'il s'agit du même genou que celui qui était meurtri par sa chute à Val Di Sole, mi-décembre.

Lucinda Brand a complété le podium de cette course et résiste - pour l'instant - au retour de Fem van Empel en tête du classement du trophée X2O.