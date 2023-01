Wout van Aert met tout le monde KO à Coxyde : “Ce geste à l’arrivée, c’est pour le show”

Un mois avant le championnat du monde, Wout van Aert a fait l’étalage de sa condition supérieure en dominant le cross des Dunes à Coxyde. Mais le tracé d’Hoogerheide, plus roulant et plus technique, n’est pas celui de la station balnéaire belge où van Aert a démontré son excellente condition et surtout sa puissance phénoménale. D’autant que la course, cinquième...

