Le choix douloureux de Laurens Sweeck

Il voulait continuer sur cette lancée ce week-end, mais, contrarié par des problèmes de dos, Laurens Sweeck a décidé de faire l’impasse sur le rendez-vous de ce samedi, à Gullegem. “Je dois faire l’impasse avec beaucoup de regrets”, a commenté le cyclo-crossman de la formation Crelan-Fristads. “Je visais un bon classement final sur le Superprestige.”

Il est actuellement quatrième, à dix points du leader, Lars van der Haar. “Mais après une consultation médicale et en accord avec la direction sportive de mon équipe et les organisateurs du Superprestige, nous avons pris cette décision, car je dois épargner mon dos avant le rendez-vous de Zonhoven, sur lequel j’ai la place de leader à défendre.”

Avec 288 points, il compte 23 unités de plus que son premier poursuivant, Michaël Vanthourenhout. Et 39 de plus que le troisième, Eli Iserbyt.