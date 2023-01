Van der Poel bat van Aert au sprint à Benidorm, le Belge se fait une frayeur dans la dernière ligne droite

Deux semaines après leur dernier duel à Zonhoven, Wout van Aert et Mathieu van der Poel se retrouvaient sous le soleil de Benidorm, manche de la Coupe du monde de cyclo-cross. Et sur le circuit très roulant de la station balnéaire espagnole, c'est le Néerlandais qui s'est imposé, au sprint, devant son grand rival. En tête dans la dernière ligne droite, van der Poel n'a plus été débordé alors que van Aert a pris un risque dans la dernière courbe, manquant de peu la chute.