”Mes jambes étaient vraiment bonnes, c’était un bon test, a commenté Wout van Aert après son succès autoritaire de samedi (Michaël Vanthourenhout, troisième, n’a pas pu pleinement défendre ses chances, lui qui se remettait d’un refroidissement). J’ai vu une ouverture quand mes adversaires commençaient à se regarder, je me suis dit que c’était le signal, qu’il ne fallait plus attendre.”

Pour aller chercher cette victoire, sa neuvième de la saison, et, surtout, la confiance avant le seul objectif de son hiver : décrocher un quatrième titre de champion du monde, dimanche, à Hoogerheide. Un rendez-vous qu’il a encore préparé avec un solide entraînement, ce dimanche. Il va désormais privilégier la récupération en vue de la course au maillot arc-en-ciel.

Où il retrouvera son éternel rival, Mathieu van der Poel. Le petit-fils de Raymond Poulidor affichait le même discours. “Les jambes ont bien répondu, a-t-il déclaré. Ce parcours était rapide et ce n’était pas évident de faire la différence au début. J’ai attendu le bon moment pour accélérer avant de gérer mon tempo et l’avance. La météo jouera certainement un rôle aussi sur le parcours du Championnat du monde.”

Tout le monde s’attend à un nouveau duel entre les deux hommes sur le tracé d’Hoogerheide. “Sur le Mondial, tout dépendra de la forme du jour”, ajoute Mathieu van der Poel qui va lui aussi privilégier la récupération cette semaine pour être le plus frais possible le jour J. Il estime qu’entre Wout van Aert et lui, les chances sont équitables. Vivement dimanche !