Wout van Aert : "Je m'attends à ce que beaucoup de supporters belges soient présents aux Mondiaux de cyclo-cross"

L'année dernière, il n'a pas participé au Mondial aux États-Unis parce qu'il ne figurait pas dans son programme de la saison. À Hoogerheide, il sera présent, tout comme Mathieu van der Poel, l'autre grand favori. "J'espère que nous nous livrerons un très beau duel, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises la saison dernière. Et que je gagne à la fin. Ma préparation a été bonne à tous les niveaux. Bien sûr, si je ne faisais que du cross, je me serais préparé un peu différemment, mais je ne peux pas me plaindre. Tout s'est bien passé."

"Je ne souffre pas beaucoup du stress. Il y a du stress, mais d'une manière saine. En attendant, c'est déjà mon huitième Mondial, c'est déjà un peu moins excitant. Ce serait dommage que je ne gagne pas, mais en soi, ce titre ne signifie plus grand-chose. C'est juste un ajout à mon palmarès. Ma saison ne sera pas ratée si je ne gagne pas. Le véritable objectif est pour plus tard, sur la route."

Deuxième lors de son dernier Mondial à Ostende, Van Aert était déçu de ne pas s'être montré assez combatif. "Cela ne m'arrivera pas. A l'époque, j'avais vécu un mois magnifique mais aussi très difficile avec la naissance de Georges. Je n'avais pas l'énergie pour terminer un Mondial. C'est différent cette fois.'"

Comme plus de 40 000 spectateurs sont attendus dimanche, Van Aert se retrouvera-t-il dans la fosse aux lions? "Non, pas vraiment, c'est les Pays-Bas et Mathieu est d'ici, mais ce n'est pas loin de la frontière et je m'attends à ce que beaucoup de supporters belges soient présents. Quoi qu'il en soit, je suis très satisfait de la manière dont le parcours est conçu. Il y a des doubles barrières partout. C'est vraiment fantastique. Le public ne peut pas s'approcher trop près. Dans un monde idéal, cette sécurité supplémentaire ne serait pas nécessaire, mais elle ne peut pas nuire. Et il n'y a pas non plus des croisements, mais des ponts partout. C'est vraiment la classe, un circuit comme il devrait toujours l'être pour un Mondial", a affirmé Van Aert.