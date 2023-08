Vainqueur à Houffalize, sur une manche des Gravel World Series, Wout van Aert ne s’attendait pas à creuser autant d’écart

Qu’il a remportée. Pardon, qu’il a… dominée. Largement dominée, puisqu’il s’est imposé avec neuf minutes d’avance sur son copain d’entraînement Daan Soete.

”Je ne savais pas du tout ce que je pouvais attendre et comment cette épreuve se terminerait”, a-t-il déclaré à Sporza. “Mais cela a été une course difficile, c’était un défi. Il y avait des descentes dangereuses, c’était donc un défi de rejoindre l’arrivée.”

Où, au micro du speaker Jacques Ninane, il a déclaré s’être bien amusé. “Sur un parcours dur, parfois très proche du VTT. C’était une expérience extraordinaire, difficile.”

Le vice-champion du monde sur la route a quasiment directement fait la différence, pour réaliser un long solo jusqu’à l’arrivée. “C’est parti assez vite et on a rapidement dû grimper. Cela a écrémé le groupe de tête et c’était alors plus facile de choisir les bonnes trajectoires. Quand je me suis retrouvé seul en tête, j’ai pu rouler à mon propre rythme. C’était vraiment beau. Je ne m’attendais pas à m’imposer avec une telle avance.”

Avec ce succès autoritaire sur une manche des Gravel World Series, Wout van Aert se pose légitimement candidat pour le Championnat du Monde de la discipline, qui aura lieu le 8 octobre, en Italie, en Vénétie, où le Belge Gianni Vermeersch remettra son titre en jeu.

Mais d’ici là, Wout van Aert va retourner sur la route, sur le Tour de Grande-Bretagne, du 3 au 10 septembre, comme préparation avant le Championnat d’Europe programmé à Drenthe, planifié le 24 septembre.