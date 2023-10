Premier bouquet pour Thibau Nys chez les pros : une première qui en appelle d’autres

Fils de la légende de la discipline, Sven Nys, Thibau a toujours été sur un vélo, s’amusant, très jeune, à effectuer des figures techniques. Avant de briller sur les compétitions, avec de multiples titres de champion de Belgique (dans toutes les catégories), mais aussi de devenir champion du monde chez les juniors et, l’an passé, chez les espoirs.

Mais c’est sur la route qu’il avait été chercher ses premières victoires avec le statut de coureur pro, sur une étape du Tour de Norvège et le Grand Prix des Cantons d’Argovie, à Gippingen, où il avait battu un certain Marc Hirschi. Avant de terminer deuxième et troisième d’étape sur le Baloise Belgium Tour, où il avait tenté de suivre Mathieu van der Poel, vainqueur final.

guillement "Je savais que Thibau est un grand talent pour le cyclo-cross, mais il m'a étonné sur la route."

“Je savais que Thibau est un grand talent au niveau du cyclo-cross, mais il m’a bien étonné ces derniers temps sur la route, même si son titre de Champion d’Europe chez les espoirs dans cette discipline montrait déjà l’an passé qu’il pouvait être un très bon routier”, nous avait expliqué Mathieu van der Poel à son sujet. “Gagner l’Euro, ce n’est pas un hasard.”

Comme gagner le Mondial en cyclo-cross chez les moins de 23 ans n’est pas un hasard non plus.

”Premier cyclo-cross de la saison et premier succès, c’est tout simplement incroyable”, s’est étonné Thibau Nys, de plus en plus rapide sur une ligne d’arrivée, à Sporza. “Je suis très heureux de ce premier succès. Il donne confiance, au bout d’une épreuve assez exigeante sur laquelle je sentais que j’avais de la puissance dans les jambes.”

Il a décollé ce lundi pour les Etats-Unis, où aura lieu, dimanche, la première manche de la Coupe du Monde, à Waterloo.