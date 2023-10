La chronique de Mathieu Istace : et si c’était l’hiver de Thibau Nys ?

Avec le dernier gros week-end de la saison sur route et les championnats du monde de gravel, la victoire de Thibau Nys au cyclo-cross de Beringen est passée relativement (pour ne pas dire totalement) inaperçue dans la presse francophone. En s’imposant devant Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout, le fils de Sven a remporté un premier bouquet chez élites un peu plus de six ans et dix mois après son papa ! Vous allez me dire que van Aert, van der Poel et Pidcock n’étaient pas présents et qu’il faut relativiser ce premier succès. Probablement. Mais ce succès en appelle d’autres, c’est une évidence. Et pourquoi pas déjà le week-end prochain à l’occasion de la première manche de Coupe du Monde aux Etats-Unis ?